Семь лет прошло со дня авиакатастрофы «Боинга-737» в Ростове

Ростовчане возложили цветы к мемориалу. Фото: telegram-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове почтили память жертв авиакатастрофы «Боинга-737». Об этом сообщил на официальной странице в соцсетях глава администрации Алексей Логвиненко.

Трагедия произошла 19 марта 2016. Самолет разбился при заходе на посадку в ростовском аэропорту.

— Этот день навсегда останется в памяти ростовчан одной из скорбных страниц. В результате крушения погибли все 62 человека, —прокомментировал сити-менеджер.

Он рассказал, что траурные мероприятия прошли в Первомайском районе. По усопшим совершили траурную панихиду. Ростовчане возложили цветы к мемориалу «Прерванный полет».

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковала воспоминания спасателя, который работал на месте трагедии.

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