Сначала сотрудники экстренных служб надеялись найти на месте авиакатастрофы выживших. Фото: Личный архив героя публикации

Семь лет назад, 19 марта 2016 года, в 3.50 утра на миг в районе старого ростовского аэропорта стало светло как днем, тут же раздался оглушительный звук, и это мгновение унесло жизни сразу 62 человек. В авиакатастрофе погибли все до одного — 55 пассажиров и семеро членов экипажа самолета Boeing, выполнявшего рейс из Дубая в Ростов-на-Дону.

Как рассудят после долгого расследования эксперты, из-за сложностей погоды и ошибки экипажа, воздушное судно врезалось в землю на скорости более 600 километров в час, немного не долетев до взлетно-посадочной полосы. Что увидели первые прибывшие на место, и о чем вспоминает спустя семь лет после трагедии, рассказал один из ликвидаторов ее последствий - старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения федеральной противопожарной службы Андрей Малейко.

ПРИМЧАЛИСЬ ЗА 12 МИНУТ

Суточная смена уже подходила к концу — еще каких-то четыре часа, и по домам.

Андрей Малейко видел, как слаженно отработали экстренные службы на месте крушения. Фото: Личный архив героя публикации

- Мы тогда находились в готовности, но по другой причине. Дул сильный западный ветер, Дон выходил из берегов, отчего была вероятность подтопления населенных пунктов в устье реки. Мы готовились к этому, - вспоминает подполковник внутренней службы. - И тут на службу 01 в 3.48 или минутой позже поступил сигнал о том, что происходит «фрагментарное горение самолета». И мы сразу с улицы Горького поехали в аэропорт. Но еще не знали, что конкретно произошло. Может, загорелся самолет на ремонте, а может судно с людьми.

НАДЕЯЛИСЬ НАЙТИ ЖИВЫХ

В итоге в аэропорт будет стянуто более семисот сотрудников экстренных служб, но в эти 10-12 минут из Центра управления кризисных ситуаций с улицы Горького туда мчалась спецмашина с четырьмя опытными специалистами: Андрей Малейко был за и.о. начальника дежурной службы, с ним старший помощник, помощник и водитель, который Ростов знает наизусть без всяких навигаторов.

Когда рассвело, стало ясно, что выживших искать не придется. Фото: Личный архив героя публикации

- По прибытию на место уже увидели, что на поле горят фрагменты самолета. Наша первоначальная задача была искать выживших. Но с каждой минутой понятнее становилось, что выжить здесь никто не мог, - собеседник снова погружается в страшную картину семилетней давности. - Самолет практически под прямым углом врезался в поверхность — воронка была диаметром метров в пять. Естественно от самолета ничего не осталось. Самая длинная часть фюзеляжа, что мы нашли, — метра два. Разброс деталей в радиусе до 800 метров.

Когда надежды найти живых не стало, перед всеми, кто работал на месте, была поставлена задача: собрать останки для идентификации погибших.

Только к концу первого дня разбора удалось связаться с родными, объяснить, что переживать не стоит. Но домой не ездили, чтобы сэкономить время — дремали в палаточном лагере, - продолжает собеседник.

За четыре часа до конца смены поступил вызов: в аэропорту горел самолет. Оттуда не уезжали почти три дня: ночевали в палаточном лагере, ели в полевой кухне. Фото: Личный архив героя публикации

Тут же разбили полевую кухню, приехало с десяток машин с кофе — грелись в непогоду: в один день был и сильный ветер, и дождь, и снег.

«СОБЫТИЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ СНИЛИСЬ»

Если смотреть на произошедшее глазами неподготовленных людей, то почти три дня такой тяжелой работы и врагу не пожелаешь. А наши экстренные службы справились. Каждый сотрудник.

- Ладно мы, опытный народ. Служба пожаротушения — такое подразделение, где работают самые подготовленные и наиболее опытные сотрудники, проработавшие от 10 лет на руководящих должностях. Но на месте было много молодых ребят из пожарных частей, и они очень достойно держались, - замечает Андрей Александрович. - Наравне с Донским спасательным центром, с подразделениями из Ставрополья и Кубани.

Конечно, такой опыт, важен для того, чтобы быстрее и эффективнее работать при других ЧП. Но он бесследно не проходит.

Служба пожаротушения в два счета может развернуть штаб для контроля ситуацией. Фото: Личный архив героя публикации

- Наверное, на протяжении около трех лет эти события чуть ли не снились. На моем опыте это самая масштабная катастрофа с жертвами, - признается наш герой. - И чего скрывать, когда сам сажусь в самолет, перед глазами встает картина тех трех дней. Ее уже не забудешь...

- До того дня у нас в регионе не было таких масштабных авиакатастроф, - говорит Андрей Александрович. - Но больше всего мы боялись, что самолет упадет чуть левее или правее территории аэродрома. В одну сторону — пятиэтажки на проспекте Шолохова, а в другую — уже частный сектор, Александровка, Аксайский район...

Много раз прокручивал в голове, что 62 человека — это много. Но становилось еще страшнее от мысли, что было бы, будь самолет полон — судно было заполнено на треть.

Первый год все окружение расспрашивало, а как все было по-настоящему. Я им рассказал: да так и было! Все было так, как и показали СМИ. Видел своими глазами последствия. Вспоминать их тяжело, но забывать не собираюсь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о падении Boeing в Ростове-на-Дону, который разбился почти пять лет с десятками пассажиров на борту

Причиной падения Boeing в Ростове-на-Дону назвали ошибки в пилотировании (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону 2016: как погибли 62 пассажира и члена экипажа

Вспоминаем хронику событий и жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону 2016 (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Остался только детский сандалик": Что не могут забыть ликвидаторы авиакатастрофы в Ростовском аэропорту

Ликвидаторы катастрофы в аэропорту Ростова, где погибли 62 человека, вспоминают, что видели на взлетной полосе (подробнее)