В гидрометцентре предупредили о раннем половодье в Ростовской области

Половодье началось на 10 - 12 дней раньше обычных сроков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В гидрометцентре сообщили, что в реках бассейна Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края началось половодье. Об этом заместитель директора организации Юрий Симонов рассказал ТАСС.

По словам Симонова, половодье началось во второй декаде марта. Это на 10 — 12 дней раньше обычных сроков. В ближайшее время в реках бассейна Дона продолжит повышаться уровень воды. Вскроется Хопер, а на Цимлянском водохранилище сохранятся заторные явления.

— Сейчас идет развитие весеннего половодья на реках среднего Дона, и при повышении уровня воды, конечно, могут подтапливаться поймы и соответственно населенные пункты, которые выходят к реке, — предупредил заместитель директора гидрометцентра.

Ранее синоптики спрогнозировали в Ростовской области потепление в конце марта. В второй декаде месяца температура может подниматься до +20 градусов.

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