В момент ДТП в салоне автобусе находилось 19 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове один человек пострадал при столкновении грузовика и пассажирского автобуса. Авария случилась на улице Доватора вечером 18 марта.

По предварительной информации, автомобиль DAF двигался стороны улицы Мадояна в сторону улицы Змиевский проезд. Водитель резко затормозил, и в результате грузовик столкнулся с автобусом «ПАЗ». В момент ДТП в салоне находилось 19 пассажиров.

— Пострадала 41-летняя пассажирка автобуса. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в Таганроге 18 марта столкнулись Mercedes Benz и Renault Fluence. В результате аварии пострадали четыре человека.

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