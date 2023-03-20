Сити-менеджера Ростова попросили огородить велодорожки пластиковыми делиниаторами

По словам велосипедистов, водители паркуются на дорожках, перекрывая проезд Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Ростова-на-Дону в соцсетях попросил сити-менеджера Алексея Логвиненко огородить велодорожки делиниаторами. Такие меры, по мнению автора поста, необходимы из-за водителей, которые паркуются, перекрывая проезд.

- Люди игнорируют ПДД и перекрывают путь автомобилями. Пожалуйста, рассмотрите возможность установки пластиковых делиниаторов. Тогда мы могли бы не выезжать на пешеходную часть, объезжая автохамов, - написал ростовчанин.

Мужчина уточнил, что в городе есть места, где выделенные полосы постоянно заняты транспортом.

- Дорожками на участке от Доломановского и до Ворошиловского почти никто не пользуется. ГИБДД не может справиться, потому что это регулярная и массовая проблема. Приезжают, эвакуируют, и через полчаса там вновь стоят машины. Либо уберите эту полосу, чтобы не усугублять антагонизм авто- и веловодителей, - предложил житель Ростова-на-Дону.

В комментариях под постом мнения горожан разделились. Одни заявили, что велодорожки вовсе не нужны, так как автолюбителей намного больше. Другие, наоборот, отметили, что двухколесным транспортом пользуются достаточно людей, и они сейчас испытывают неудобства.

- Велосипед, такой же транспорт, как и любой другой. Давайте уважать права друг друга, - написала одна из участниц интернет-обсуждения.

- Машину припарковать негде, - пожаловалась в ответ другая ростовчанка. - Дорожки, которые нужны 15 горожанам из одного миллиона, просто не используются. Не заезжаю на них, но за два года не видела там ни одного велосипеда.

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