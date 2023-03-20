В районном суде Ростова доказали, что депутат Арутюн Сурмалян не связан с криминалом

Гражданский иск был удовлетворен частично Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону признали недостоверной информацию о связях депутата регионального Заксобрания Арутюна Сурмаляна с криминальным миром. Такое решение вынесли в Железнодорожном районном суде донской столицы.

- Сведения не соответствуют действительности, подрывают деловую репутацию, а также порочат честь и достоинство истца, - говорится в постановлении инстанции.

Гражданский иск к Youtube LLC поступил после публикаций ряда скандальных видеороликов, которые не имели доказательств. Сторона защиты требовала удалить все опубликованное и распространить официальное опровержение. Однако во время рассмотрения жалобы личность автора недостоверного контента установить так и не смогли.

После этого требования были скорректированы, и суд их частично удовлетворил. Теперь представители Youtube обязаны по заявлению потерпевшей стороны изъять из сети все порочащие сведения.

- Возложение на владельца сайта или уполномоченное им лицо обязанности по удалению сведения представляет собой не меру ответственности за виновное правонарушение, а законный способ защиты прав, - уточнили в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону.

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