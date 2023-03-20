В Ростовской области с коррупцией сталкивались 7,7 % жителей региона и 58 % бизнесменов

На Дону зафиксировали изменения показателей «бытовой» и «деловой» коррупции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области по итогам 2022 года отметили очередные изменения показателей «бытовой» и «деловой» коррупции. Обновленные данные можно найти в отчетах на сайте донского правительства.

Так, в прошлом году доля жителей региона, столкнувшихся с проявлениями коррупции, составила 7,7%. Это ниже, чем годом ранее. В предыдущий период в указанном сегменте зарегистрировали 8,3% подобных случаев.

Представители бизнеса также были свидетелями коррупции. Выяснилось, что за год нарушения отмечали 58% предпринимателей. Это оказалось меньше, чем в предыдущий отчетный период и намного ниже, чем в 2016 году (тогда зарегистрировали 79% случаев).

К слову, более 50% бизнесменов в Ростовской области заявили, что не замечали влияния коррупции на свою деятельность.

Добавим, всего в 2022 году зарегистрировали 834 коррупционных преступления, в том числе в работе специалистов бюджетных учреждений и контролирующих органов.

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