Парк Маяковского в Белой Калитве собираются благоустроить до начала декабря 2023 года

Подрядчику рекомендовали увеличить количество техники и работников Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области на территории Белой Калитвы до начала декабря 2023 года планируют завершить благоустройство парка имени Маяковского. Об этом в марте сообщают донские власти.

Речь идет о площадке в 6,5 га, расположенной в районе слияния рек Северский Донец и Калитва. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы, убирают деревья. Бригады несколько отстают от графика.

Далее, по плану, рабочие должны установить системы водоснабжения, водоотведения, автополива и видеонаблюдения. Оборудуют новую сцену с трибунами и посты охраны, выставят ограждения, уложат дорожки, проведут озеленение.

Также предусмотрено обустройство зоопарка, пруда, детских площадок, мест для конных прогулок и катания на квадроциклах.

- Подрядчику рекомендовано увеличить количество техники и работников на объекте. Здесь еще есть возможность завершить объект в предусмотренный контрактом срок, - отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Напомним, в 2021 году парк имени Маяковского победител на V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в номинации «Малые города с численностью до 50 тысяч человек». В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на обновление территории из бюджета всех уровней должны выделить порядка 300 млн рублей.

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