В храмах Ростова и области собирают помощь бездомным

Люди остаются на улице по разным причинам Фото: Мария ГИЧЕНКО

В храмах Ростова и области стартовала благотворительная акция ко Дню бездомного человека, который отмечается 30 марта. Так, только в 2022 году в «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» Ростова обратилось 376 человек от 18 до 89 лет. Из них — 331 мужчина и 45 женщин.

Кроме того, на Дону есть и другие учреждения, где оставшийся без крова человек может найти временное пристанище. Среди них - пять государственных центров на 275 мест, а также благотворительные организации: социально-реабилитационный центр в Новошахтинске и социальный мужской приют в Ростове.

- Люди остаются без крыши над головой по разным причинам: из-за конфликтов в семье, безработицы, долгов, пожаров, судимости, зависимости от алкоголя и наркотиков, - говорят специалисты. - Некоторые становятся жертвами мошенников с недвижимостью и недобросовестных работодателей.

Так, благотворительная акция ко Дню бездомного человека продлится с 21 по 31 марта. Во время нее будет организован сбор продуктов, одежды, обуви, постельного белья, подушек, одеял, бытовой химии и средств личной гигиены. Все это потом передадут бездомным, малоимущим и семьям вынужденных переселенцев, которые продолжают прибывать в наш регион.

НАША СПРАВКА

Впервые акция ко Дню бездомного человека состоялась в 2017 году по инициативе благотворительного фонда «Ночлежка». Она проводилась в последний понедельник марта - «тяжелый день» все еще холодного весеннего месяца. Позже была установлена постоянная дата. По разным оценкам, в нашей стране около пяти миллионов бездомных. Подавляющее большинство — 80-90 процентов — это мужчины.

КОНКРЕТНО

Приносить вещи и продукты можно в ближайший к дому храм или в Центр гуманитарной помощи Ростовской епархии: г. Ростов-на-Дону, улица Орбитальная, 1-б. Дополнительная информация по номерам: 8-800-775-81-30, 8-952-563-11-66.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Добро нельзя делать насильно": Можно ли помочь тем, кто оказался на улице, рассказала сотрудница социального центра Ростова

Кто чаще всего оказывается на улицах Ростова и можно ли помочь человеку встать на ноги, откровенно рассказала работник социального центра (подробности)