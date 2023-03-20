В Ростовской области вступил в силу временный запрет на вылов рыбы. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Росрыболовстве сообщили о запрете на вылов рыбы в период нереста. Он ежегодно вступает в силу в марте и апреле.

С 15 марта по 31 апреля вводится запрет на ловлю тарани и плотвы. Рыбалка запрещена в Таганрогском заливе, Азовском море, на Дону ниже Цимлянской плотины, в реке Протока и во всех выходящих в море степных реках.

Вылов щуки запрещен до 15 апреля во всех региональных водоемах.

С 1 апреля по 31 мая вводится полный запрет на вылов рыбы на реках Аксай, Тузлов, Черкасская с Махинским лиманом, Грушевка, Койсуг и на ерике Караич.

В апреле действует запрет на ловлю кефалей во всех водоемах.

Рыбца запрещено вылавливать с 15 апреля по 15 июня.

До 30 июня запрещена рыбалка на реке Маныч от устья до Усть-Маныческого гидроузла.

Ловля судака и берша запрещена на всем Дону от устья до Цимлянского водохранилища.

Отмечается, что нерестовый запрет вводится для того, чтобы рыба могла дать потомство и была сохранена численность вида.

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