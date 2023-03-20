В Ростовской области вступил в силу временный запрет на вылов рыбы.
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
В Росрыболовстве сообщили о запрете на вылов рыбы в период нереста. Он ежегодно вступает в силу в марте и апреле.
С 15 марта по 31 апреля вводится запрет на ловлю тарани и плотвы. Рыбалка запрещена в Таганрогском заливе, Азовском море, на Дону ниже Цимлянской плотины, в реке Протока и во всех выходящих в море степных реках.
Вылов щуки запрещен до 15 апреля во всех региональных водоемах.
С 1 апреля по 31 мая вводится полный запрет на вылов рыбы на реках Аксай, Тузлов, Черкасская с Махинским лиманом, Грушевка, Койсуг и на ерике Караич.
В апреле действует запрет на ловлю кефалей во всех водоемах.
Рыбца запрещено вылавливать с 15 апреля по 15 июня.
До 30 июня запрещена рыбалка на реке Маныч от устья до Усть-Маныческого гидроузла.
Ловля судака и берша запрещена на всем Дону от устья до Цимлянского водохранилища.
Отмечается, что нерестовый запрет вводится для того, чтобы рыба могла дать потомство и была сохранена численность вида.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области браконьеры с уловом на миллион и краснокнижной рыбой пытались сбежать от пограничников
Среди изъятой рыбы в сетях оказались особо ценные виды (подробности)