В Ростовской области создали группировку для тушения лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе для тушения крупных лесных пожаров была создана специальная группировка, сообщается на сайте правительства области.

В нее вошли около трех тысяч человек, больше тысячи единиц спецтехники и более 6,8 тысячи единиц противопожарного оборудования и инвентаря.

Перед наступлением пожароопасного сезона проверена готовность 21 лесопожарной станции.

В 2023 году система видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами пополнится еще 26 камерами. В общей сложности за пожарной безопасностью лесов будут следить 86 камер.

Напомним, в лесах Ростовской области пожароопасный сезон объявили 15 марта.

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