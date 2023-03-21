В Ростовской области создали группировку для тушения лесных пожаров.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В донском регионе для тушения крупных лесных пожаров была создана специальная группировка, сообщается на сайте правительства области.
В нее вошли около трех тысяч человек, больше тысячи единиц спецтехники и более 6,8 тысячи единиц противопожарного оборудования и инвентаря.
Перед наступлением пожароопасного сезона проверена готовность 21 лесопожарной станции.
В 2023 году система видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами пополнится еще 26 камерами. В общей сложности за пожарной безопасностью лесов будут следить 86 камер.
Напомним, в лесах Ростовской области пожароопасный сезон объявили 15 марта.
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