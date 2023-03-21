В Ростовской области от коронавируса вылечили еще 55 человек.
Фото: ИВАНОВА Диана
За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в Ростовской области вылечили 55 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
При этом выявили 64 новых заболевших, из них 13 пациентам понадобилась госпитализация.
Донской регион остается на 9 месте среди регионов России по количеству заболевших.
Исследование по диагностике инфекции прошли более 10 миллионов человек.
Медики напоминают о важности соблюдения группами риска гигиены и ограничения посещения общественных мест.
Всего по состоянию на 17 марта в Ростовской области зарегистрировано 448602 случая новой коронавирусной инфекции.
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