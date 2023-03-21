Медклинику в Ростове лишили лицензии из-за поддельных документов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростовский арбитражный суд лишил одну из частных медицинских клиник города лицензии за использование поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора по донскому региону.

- Для получения разрешения на осуществление медицинской деятельности владельцы клиники предоставили документы не работающих в медицинском центре врачей, - говорится в сообщении.

Суд поддержал решение Росздравнадзора и аннулировал лицензию клиники. Медцентр пытался оспорить решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, однако судья оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Ранее в Ростове у другой частной клиники, расположенной в Пролетарском районе города, отозвали лицензию. Поводом для такого решения стали подложные документы, благодаря которым клиника и получила в свое время разрешение на работу.

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