Ростовчанка три года была главврачом частной клиники и не знала об этом

Ни с кем из той клиники, которую, сама не зная того, врач возглавляла, она не знакома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые в Ростовской области суд лишил клинику лицензии за подлог. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Росздравнадзоре по региону.

В региональный Росдравнадзор обратилась жительница донской столицы, которая случайно узнала, что на протяжении нескольких лет работает... главным врачом частной клиники.

- Женщина узнала, что она с 2018 года числится главврачом частной клиники в Ростове. При этом она там никогда не трудилась и ни с кем из персонала не знакома, - добавили в Росдравнадзоре.

Почему такая «оказия» могла произойти? Согласно российскому законодательству, медицинской организацией может руководить только обладающий профильным медицинским образованием человек с определенным стажем работы. Видимо, своих кандидатур не нашлось, что владельцы клиники не нашли ничего лучше, чем предъявить для процедуры лицензирования документы другого врача.

Откуда-то в клинике раздобыли копии диплома медвуза, сертификата медицинского специалиста и трудовой книжки незнакомого доктора. И спокойно себе работали в течение целых трех лет. Но в какой-то момент женщина получила информацию о внезапном трудоустройстве и, конечно, обратилась в Росздравнадзор.

Теперь за дело взялись в правоохранительных органах: будут выяснять, откуда в клинике взяли чужие документы.

А раз лицензия была получена на подложные документы, то Росздравнадзор по Ростовской области обратился в суд, чтобы медорганизацию лицензии лишить.

Арбитражный суд Ростовской области с доказательствами согласился и аннулировал лицензию клиники.

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