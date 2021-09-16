В Таганроге работницу поликлиники заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

В Таганроге медика заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области работницу таганрогской поликлиники заподозрили в подделке сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе проверки удалось выяснить, что подозреваемая выдала одной из пациенток сертификат, напечатанный на официальном бланке. Туда она вписала соответствующие сведения о прохождении вакцинации от коронавируса. Злоумышленницу удалось задержать и сейчас правоохранители устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборотных документов, государственной наград, штампов, печатей или бланков», - говорится в тексте сообщения.

Сейчас медик находится под подпиской о невыезде.

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Полиция уже занялась проверкой по факту произошедшего.

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