В Таганроге работницу поликлиники заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

В Таганроге медика заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области работницу таганрогской поликлиники заподозрили в подделке сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
В ходе проверки удалось выяснить, что подозреваемая выдала одной из пациенток сертификат, напечатанный на официальном бланке. Туда она вписала соответствующие сведения о прохождении вакцинации от коронавируса. Злоумышленницу удалось задержать и сейчас правоохранители устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборотных документов, государственной наград, штампов, печатей или бланков», - говорится в тексте сообщения.
Сейчас медик находится под подпиской о невыезде.
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Полиция уже занялась проверкой по факту произошедшего.
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