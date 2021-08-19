В Таганроге медика заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

В Ростовской области медика заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области еще одного медицинского работника заподозрили в подделке сертификатов о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах региона.

В настоящее время подозреваемой является 40-летний участковый врач-терапевт поликлиники № 4 города Таганрога. В случае признания ее вины, в отношении медика будут возбуждены уголовные дела по статьям уголовного кодекса РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей» и «Мошенничество».

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ЧП и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сам инцидент случился 9 августа.

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