Нет QR-кода: что делать ростовчанам, если сертификат о прививке не появился на Госуслугах

Что делать, если сертификат о вакцинации не пришел? Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время двукратное введение компонентов вакцины прошли 1 053,5 тысячи человек. Но многим из тех, кто предпочел получить не бумажный сертификат в пункте вакцинации, а дождаться его поступления в личный кабинет на портале Госуслуг, пришлось столкнуться с его задержкой.

При введении второго компонента вакцины медики уверяют, что из-за большого потока желающих сделать прививку сертификат может прийти в ближайшие одну-две недели. Но некоторые пациенты не получают его даже через месяц. На портале Госуслуг сообщают, что с такими проблемами сталкиваются порядка 20% пользователей и делать в этом случае необходимо следующее:

1. В первую очередь нужно зайти в личный кабинет и проверить данные паспорта и СНИЛС. Крайне важно, чтобы учетная запись была подтвержденной.

2. Если все верно, то необходимо позвонить в медицинское учреждение, где вам делали прививку, и проверить все ли данные медики ввели правильно. Доктора должны увидеть в строке "Статус ЕПГУ" надпись "Есть учетная запись". Если в данных была ошибка или светилась надпись "Учетная запись не найдена", то сведения о прививке нужно было переотправить.

3. Обычно сертификат появляется после второго шага, но если и это не помогло, то на портале Госуслуг нужно нажать на кнопку "Сообщить об ошибке", выбрать категорию "Вакцинация от COVID-19" и подкатегорию "Сертификат вакцинации".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько действует QR-код в Ростове-на-Дону?

Ростовские медики рассказали о том, когда истекает срок действия кода.