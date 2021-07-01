За мошенничество и подделку документов в Ростовской области осудили терапевта и медсестру

В Ростовской области осудили терапевта и медсестру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области осудили терапевта и медсестру одной из местных поликлиник. Их обвинили в мошенничестве и подделке официальных документов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что медики похитили 41 тысячу рублей из бюджета миллеровской больницы. Они представили фальшивые карты учета диспансеризации, за которые государство проводило стимулирующие выплаты к зарплате.

- Кроме того, медсестра составила подложные официальные учетные документы - карту учета диспансеризации и талоны пациента на 81 человека, в которых указала недостоверные сведения на лиц, фактически не прошедших диспансеризацию, - говорится в тексте сообщения.

Терапевт была признана виновной по статье 159 К РФ «Мошенничество». Его приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей. Медсестру также признали виновной по статье 327 УК РФ. Ей предстоит выплатить штраф в 35 тысяч рублей. Также ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, но она не будет его отбывать в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

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