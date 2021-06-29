В Ростове покинул свой пост главврач поликлиники №1

В Ростове уволился главврач поликлиники №1. Фото: 161.ru

В Ростове покинул свой пост главный врач ростовской поликлиники № 1 Борис Тер-Григорьянц. Медик написал заявление собственному желанию. Об этом сообщает портал 161.RU со ссылкой на источник в городской администрации.

Его заподозрили в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Полицией была проведена контрольная закупка, которая подтвердила, что информацию о лжепрививке направили из поликлиники № 1. Коллега медика предположил, что главврача могли попросту подставить.

Борис Тер-Григорьянц был главным врачом поликлиники с июля 2007 года. В конце 90-х он работал заведующим терапевтическим отделением № 1 поликлиники при ЦГБ Ростова.

Затем он был главой Узловой поликлиники № 3 на станции Ростов-Главный СКЖД, после этого медик возглавил поликлиническое отделение № 2 Дорожной клинической больницы и санаторий-профилакторий РГУПС. При этом же вузе он заведовал поликлиникой № 2.

С 2006 по 2007 год Борис Тер-Григорьянц занимал должность замглавврача по клинико-экспертной работе Дворца здоровья.

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