В Таганроге уволился замглавы администрации по вопросам ЖКХ

Замглавы администрации по вопросам ЖКХ в Таганроге покинул свой пост. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге покинул свой пост заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Вячеслав Михайлов.

Чиновник принял решение уволиться по собственному желанию. В пятницу, 30 апреля, он провел свой последний рабочий день. Напомним, что Михайлов занимал эту должность с 2017 года.

Известно, что перед поступлением на свой высокий пост он окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище по специальности «Электроснабжение объектов». С 1992-го по 2010 год проходил службу в армии. С 2011 года являлся главой нескольких коммерческих предприятий в Ростове и Батайске. А уже в мае 2017 года он занял пост заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства.

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