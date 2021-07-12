«Оптом — дешевле» и быстрее нарваться на штраф: в Ростовской области стали чаще продавать фальшивые сертификаты о прививке от ковида

3-4 часа, и подделку привезут к указанному адресу. А с ней - и штраф, и даже реальный срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При введении обязательной вакцинации от коронавируса в Ростовской области как грибы после дождя стали появляться продавцы поддельных сертификатов. С ужесточением антиковидных мер в нашем регионе и в Краснодарском крае, куда многие земляки планируют поехать на отдых, торговцы липовыми сертификатами активизировались. Факты продажи подделок уже пресекли донские полицейские. В «КП — Ростов-на-Дону» снова сделали попытку «контрольной закупки» и выяснили, что продавцы из-за растущей конкуренции начали сбрасывать цены, хотя ответственность за нарушение — все та же.

КОНКУРЕНЦИЯ РАСТЕТ

С момента эксперимента «КП — Ростов-на-Дону» в июне количество предложений в приобрести поддельный сертификат в мессенджерах выросло. Остались самые крупные каналы, в которых все четко, по полочкам разложено как купить фальшифку (о том, что за это светит как минимум штраф владельцы каналов, конечно, замалчивают).

Некоторые каналы, судя по оформлению, - пустышки, несмотря на количество подписчиков за 300 тысяч. Ряд мелких, с 10 тысячами ботов в подписчиках, исчезли, а им на смену пришли такие же каналы-однодневки.

А ЕСЛИ ВЧЕТВЕРТОМ?

Пишем оператору одного из крупных каналов, где вся ключевая информация указана сразу, а не выдается по запросу. Судя по обещаниям, если курьеру не надо ехать в область, и доставка будет в пределах донской столицы, то ждать сертификат придется 3-4 часа.

- В реестр заносим, в госуслугах будет отображаться вместе с QR. Можем внести также задним числом сразу две даты вакцинации — хороший вариант, - рекламирует продавец в сети.

Причем есть вариант, когда покупатель якобы получил уже оба компонента вакцины. За справку просят чуть больше, чем половина прожиточного минимума в Ростовской области. Дороговато будет.

- А если заказ сразу на четверых? - задаем вопрос в чате.

- Да можно, - торговец предлагает теперь стоимость на четверть ниже.

Чтобы оформить сертификат без явки в пункт вакцинации продавец запрашивает личные данные — ФИО, дату рождения, место регистрации номер снилса и полиса.

КУПИЛ/ПРОДАЛ — В ТЮРЬМУ

Продажа, как и покупка фальшивого сертификата о прививке от ковида — это серьезное нарушение: за него грозит минимум штраф и максимум — реальный срок.

- За изготовление поддельных документов, их предъявление и использование наказывают по уголовной статье, которая влечет штрафные санкции или арест до полугода. Но, если человек предъявит фиктивный сертификат на работе, а потом заразит других людей, применяться уже может и иная статья - «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Тогда нарушителю грозят крупный штраф, лишение свободы до 2 лет, а также принудительные работы. Все будет зависеть от последствий и различных нюансов, связанных с конкретной ситуацией, - рассказал глава управления информполитики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Напомним, за год смертность от ковида выросла в семь раз, и поддельный сертификат не поможет в выработке иммунитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону с 12 июля 2021: как теперь изменится наша жизнь

Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону с 12 июля 2021, соответствующее распоряжение дал губернатор (подробнее)

"Привиться нельзя купить": как я покупала поддельный сертификат о прививке от коронавируса в Ростове

Заказать справку - реально, как и ответить перед законом (подробнее)

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Ростове-на-Дону

«Комсомолка» рассказывает о том, как полиция борется с попытками купить сертификат о вакцинации в Ростове-на-Дону (подробнее)

Явка не засчитана: ростовские полицейские пресекли продажу сертификатов о вакцинации от коронавируса

Нарушители предлагали ростовчанам получить документы, не приходя в прививочный кабинет (подробнее)

В Ростове начали массово продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19

Заказать поддельную справку вполне реально, но это серьезное нарушение (подробнее)