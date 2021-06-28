Явка не засчитана: ростовские полицейские пресекли продажу сертификатов о вакцинации от коронавируса

Подозреваемому перечислили деньги за изготовление фальшивой документации о вакцинации, и через несколько дней в личном кабинете "заказчика" в госуслугах появилась отметка о прививке. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новость о том, что Краснодарский край строже будет относиться к приему туристов — требовать сертификат о прививках — заставила дончан идти на вакцинацию. В пунктах вакцинации на выходных собирались очереди, вероятно, из скорых отпускников. Как оказалось, не все готовы идти на прививку, и ищут способ получить заветный сертификат даже незаконным образом. Полицейские уже поймали одного из первых нарушителей, - об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе главного управления МВД по региону.

СЕРТИФИКАТ - БЕЗ ПРИВИВКИ

Усиление санитарных ограничений пугает многих жителей Ростовской области: кто-то боится, что не сможет работать и обеспечивать семью без прививки, другие — переживают за планируемый отдых на море. И, если большинство идет на вакцинацию, те, у кого есть противопоказания, - к своему врачу за медотводом, то некоторые пытаются обманным путем добыть себе документы о полученных прививках.

Так, донские полицейские пресекли покупку фальшивого сертификата о прививках в Ростове-на-Дону. Сотрудники городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и отдела № 3 Управления экономической безопасности ГУ МВД по Ростовской области получили оперативную информацию о том, что житель донской столицы предлагает потенциальным покупателям за денежное вознаграждение предоставить документы о вакцинации от коронавируса. При этом клиенту не нужно было идти на прививку.

Полицейские решили проверить подозрения и сделали заказ...

ГОСУСЛУГИ ОКАЗАЛИСЬ В КУРСЕ

В ходе операции полицейские в качестве клиентов перечислили ростовчанину сумму, которую он запросил, и данные всех необходимых документов. Через несколько дней заказчику пришло уведомление на портале госуслуг о проведенной вакцинации.

Стражи правопорядка установили, что данные о якобы полученной прививке на сайт госуслуг передали в одном из медучреждений города. Полицейские изъяли в больнице и дома у подозреваемого документацию, имеющую отношение к проведению вакцинации населения.

Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой установят обстоятельства дела. Возможно, найдут «клиентов», купивших сертификат, и других продавцов иммунитета от смертельного вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области начала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса

Высокий прирост инфицированных зафиксировали в конце июня (подробнее)

«Всем захотелось в Сочи?»: ростовчане пожаловались на большие очереди на вакцинацию

Власти заверили, что в городе имеется достаточное количество вакцины (подробнее)

О коварстве «индийского» ковида рассказал ростовский врач

А также специалист объяснил, в чем отличие новых штаммов от «зимних» (подробнее)

Власти заявили, что поездки ростовчан на море грозят всплеском заболеваемости коронавирусом

О том, как не допустить распространения опасного вируса, обсудили в мэрии Ростова (подробнее)

«Маска валяется на дне сумочки»: туристы из Ростовской области поделились наблюдениями с отдыха на Черноморском побережье

Дневник путешественницы из Ростовской области, которая с мамой и тремя детьми отправилась в Краснодарский край (подробнее)