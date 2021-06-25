Вакцинация в Ростовской области остается добровольной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области вакцинация от коронавируса остается добровольной. Но прививка может понадобиться при посещении других регионов, где она стала обязательной. А в сети ростовчанам уже предлагают услуги продавцы поддельных документов. «КП - Ростов-на-Дону» рассказывает, что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Ростове-на-Дону.

ПРИВИВКА ЗА ДЕНЬГИ

Соцсети и мессенджеры пестрят предложениями купить сертификат. Цена может быть разной, но во всех случаях продавцы предлагают «официальный документ» с занесением в Росреестр. Ростовчанам обещают, что отметка о первой прививке появится в тот же день, когда человек перечислит деньги. А вторая, как и положено, через 21 день — правда если продавцам поступит доплата. Предлагают и вариант вакцинации задним числом, когда уже через несколько часов после оплаты сертификат доставит курьер.

Только на первый взгляд кажется, что купить сертификат в Ростовской области никто не захочет. Несмотря на добровольность вакцинации, прививки уже требуют на некоторых предприятиях сферы услуг. Кроме того, донские власти уже прорабатывают вопрос о создании бесковидных зон в ресторанах и кафе. Не последнюю роль сыграло и введение обязательной вакцинации в Краснодарском крае — излюбленном месте отдыха ростовчан.

Но поддельный сертификат не защитит от ковида. А за поддельные сертификаты ростовчанам грозит ответственность — причем не только продавцам, но и покупателям.

ГРОЗЯТ ШТРАФЫ И ДАЖЕ АРЕСТ

В ГУ МВД по Ростовской области «КП - Ростов-на-Дону» ответили, что за изготовление поддельных документов, их предъявление и использование грозит уголовная ответственность. В частности, в отношении продавца или покупателя могут возбудить дело по статье 327 УК РФ. За использование сертификата грозят штрафы и даже арест на срок до полугода.

В правительстве Ростовской области добавили, что в отдельных случаях наказание может быть даже строже. Например, если сотрудник предъявит на работе поддельный сертификат, а потом заразит ковидом коллег. В этом случае судить нарушителя будут по статье 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

— В этом случае наказанием может стать крупный штраф, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок. Все будет зависеть от последствий и различных нюансов, связанных с конкретной ситуацией, — прокомментировали власти.

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