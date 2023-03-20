В Ростове главврач открыл свою клинику, убедив подчиненных работать бесплатно

В Ростове у одной из частных клиник отозвали лицензию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове у одной из частных клиник, расположенных в Пролетарском районе города, отозвали лицензию, сообщает сайт Арбитражного суда. По информации ведомства, поводом для такого решения стали подложные документы, благодаря которым клиника и получила в свое время разрешение на работу.

По информации источника издания в правоохранительных органах региона, больницу решил открыть руководитель одной из известных на Дону клиник. Главврач, видимо, решил, что настало время из наемных работников перерасти в собственника бизнеса. Но для того, чтобы получить разрешение на работу, необходимо было собрать солидную базу документации, и, самое главное, иметь штат врачей.

По словам собеседника издания, ситуацию с кадрами врач-бизнесмен решил просто. Он сказал подчиненным, что больница расширяется и открывает филиал - правда, название, у него будет другое. После этого главврач уже двух больниц убедил подчиненных работать и во второй клинике.

По версии следствия, как минимум, три медика бесплатно трудились в псевдо-филиале, будучи уверенными, что это входит в их прямые обязанности, и что собственники основного места работы в курсе ситуации. Однако об этом узнали правоохранители. Была проведена проверка, материалы которой направили в Росздравнадзор.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области обратился в суд с заявлением о лишении лицензии медицинской организации, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Суд постановил отозвать у клиники лицензию, апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

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