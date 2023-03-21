21 марта в Ростовской области потеплеет до +19 градусов

Завтра местами возможны осадки, ночью и утром - туман Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 21 марта, в отдельных территориях Ростовской области воздух прогреется до +19 градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- В среднем по региону днем ожидается +9-14 градусов, по югу и востоку будет +19. Ветер ожидается западный и юго-западный 4-9 м/с, - прогнозируют синоптики.

Добавим, завтра, 22 марта, местами возможны осадки, ночью и утром - туман. Температура воздуха в темное время суток составит +5-10 градусов, при прояснениях 0, в светлое время суток будет +10-15, по югу и востоку - до +18. Ветер обещают переменный 2-5 м/с.

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