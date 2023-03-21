В центре Ростова из-за строительства ЖК ограничат движение машин

Также с апреля ограничения введут на Панфиловцев и Днепропетровской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 5 апреля по 30 сентября 2023 года на одной из улиц в центре Ростова-на-Дону ограничат проезд из-за строительства домов. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

- В связи с возведением жилых зданий на Восточной, 5, 7, и на Красноармейской, 226, 228, движение транспорта ограничат по Восточной, от дома № 9 до Кировского проспекта, - говорится в сообщении.

Добавим, с 4 апреля до 18 июля на время дорожных работ частично перекроют проезд на участке Панфиловцев, от Вятской до Днепропетровской. По такой же причине сложности с проездом с 4 апреля до 1 августа ожидаются на Днепропетровской, от Панфиловцев до Малого Зеленого Кольца.

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