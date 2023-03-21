В Ростовской области собираются разработать план защиты берегов Азовского моря от обрушений

Утвержденный исполнитель работ должен проверить состояние береговой зоны Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области решили разработать план защиты берегов Таганрогского залива Азовского моря. Заказчиком работ выступило областное управление водохозяйственного комплекса, говорится на сайте госзакупок.

По условиям контракта, подрядчик должен обследовать пять участков береговой зоны в Таганроге, Неклиновском и Азовском районах. Также требуется зафиксировать геологические изменения, оценить состояние берегоукрепительных сооружений, разработать картосхему скоростей обрушения и схему защиты берегов, включающую «жесткие» и «мягкие» меры. Предполагаемый срок окончания работ - 20 сентября 2023 года.

Известно, что итоги тендера уже подвели в середине марта 2023 года. Победителем конкурса признали «Проектный институт территориального развития». Эта организация согласилась выполнить все задачи за 23,4 млн рублей, а не за 30 млн рублей, как планировали изначально. Однако процесс соглашения сейчас временно приостановлен после жалобы в УФАС одной из ростовских компаний.

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