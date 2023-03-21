В Ростове на территории старого аэропорта собираются построить три спорткомплекса за 500 млн рублей

Строительство намерены вести с 2023 по 2025 годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2025 года на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону намерены возвести три спортивных комплекса. К выполнению этого проекта планируют приступить в ближайшее время, говорится на сайте донского правительства.

- Ведется активная работа по комплексному развитию территории нежилой застройки в границах старого аэропорта. Для освоения площадки за счет средств частных инвестиций в 2023 - 2025 годах предлагается разместить три крупных спортивных объекта, - сообщают власти.

На свободном пространстве намерены построить спортивно-тренировочный центр по единоборствам и игровым видам спорта с трибунами на 1500 мест, а также спорткомплексы с залами для борьбы на три ковра, для самбо и дзюдо на три татами. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей.

два спорткомплекса с залами для борьбы на три борцовских ковра, а также залами для занятий самбо и дзюдо на три татами.

Напомним, 367 га территории старого аэропорта Ростова-на-Дону в будущем собираются преобразить в рамках комплексного развития территорий.

Пространство должны застроить жилыми и офисными зданиями, различными культурными и социальными учреждениями. Ранее в том числе говорилось о возведении зала филармонии вместимостью до 2 тысяч человек, здания областной детской библиотеки, центра культурного развития и выставочного пространства. Проект рассчитывают реализовать до 2040 года.

Добавим, в этом марте стало известно, что в здании старого аэропорта уже в 2023 году откроют Центральный областной автовокзал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске собираются выпускать автомобиль «Крым» на базе Lada Granta

Разработку автоновинки ведут в ЮРГПУ (НПИ) имени Платова (подробности)