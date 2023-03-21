Гостиницу «Московская» в Ростове планируют отремонтировать до 1 июня 2025 года

Сейчас владелец гостиницы получает разрешение на демонтаж части здания. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Гостиницу «Московская» в Ростове-на-Дону должны отремонтировать до середины 2025 года. Это условие входит в охранное обязательство владельца, сообщили РБК Ростов в областном комитете по охране объектов культурного наследия.

- В отношении гостиницы приказом комитета от 2020 года утверждено охранное обязательство собственника или иного владельца. Установлено проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия в срок до 1 июня 2025 года, - прокомментировали в комитете по охране ОКН.

По данным РБК, сейчас зданием владеет Татьяна Шишкина. Предприниматель сообщила, что к разработке проекта обновления гостиницы еще не приступали из-за «ряда бюрократических вопросов».

- Планирую восстановление, но это будет объект свободного назначения. Объем инвестиций станет ясен после разработки документации. Проекта нет, пока не согласованы определенные действия. Например, часть постройки нужно демонтировать. Сейчас находимся на этапе получения разрешения на эти работы, - разъяснила Татьяна Шишкина.

Добавим, изначально реконструкцию гостиницы «Московская» планировала выполнить компания «Ренессанс-Дон», но в 2016 году собственником стала Татьяна Шишкина. Новый владелец уже тогда сообщила, что здание должны разрушить и возвести заново. После этого планировалось открытие торговых площадей.

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