В Ростовской области приостановили проект по берегоукреплению Таганрогского залива

Подрядчик должен был обследовать берега Таганрогского залива, но эту работу приостановили Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы приостановили разработку проекта по берегоукреплению Таганрогского залива Азовского моря. Эту информацию указали на сайте госзакупок.

Известно, что тендер на проведение работ в марте 2023 года выиграл «Проектный институт территориального развития». В этой организации согласились выполнить все поставленные задачи дешевле, чем планировалось изначально - не за 30 млн рублей, а за 23,4 млн рублей.

Контракт утвердили, однако против итогов отбора выступила одна из донских компаний. Была подана жалоба в УФАС, после которой начали проверку, и дальнейшую работу по проекту остановили.

Добавим, по условиям контракт предполагалось, что исполнитель подготовит для областного управления водохозяйственного комплекса большое исследование. Требовалось оценить текущее состояние пяти участков и берегоукрепительных сооружений, а также создать прогностическую карту скоростей обрушения и схему сохранения берегов в Таганроге, Неклиновском и Азовском районах. Эту работу нужно было выполнить до 20 сентября 2023 года.

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