В Ростовской области во время раскопок обнаружили останки пятерых красноармейцев

Церемонию перезахоронения проведут на Аллее Памяти «Самбекских высот» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области, на высоте около села Берестово, во время раскопок нашли останки пяти советских бойцов, погибших в августе 1943 года при штурме немецких линий обороны. Эту информацию подтвердил руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

- Накануне мы открыли сезон поисковой экспедиции. К этому моменту обнаружили пятерых погибших воинов. Они с товарищами бились за неприступную высоту, смертельным огнем их накрыла артиллерия, - сообщил Андрей Кудряков.

В группе VK отряда «Миус-Фронт» более подробно рассказали о найденных бойцах.

- Поднимая одного за другим участников штурмовой группы, мы все представляли кем же были эти героические люди? Совсем еще молоденький юноша 18 лет, а рядом с ним - взрослый с подсумками полными патронов, хорошо экипирован, опытный, сразу видно. Чуть сбоку, в воронке, еще один под два метра воин, лежит будто вот-вот пойдет в атаку. Сбоку от него совсем невысокого роста солдатик, обхвативший голову руками, да так и погибший от взрыва снаряда. Они выполнили свой долг до конца. Ребята из штурмовых групп возвращаются домой спустя 80 лет, - написали поисковики.

Известно, что воинов перезахоронят в августе 2023 года на Аллее Памяти комплекса «Самбекские высоты». Также исследователи собираются восстановить облик погибших красноармейцев с помощью нейросети. Фотографии будут создавать на основе данных, снятых с черепов и костей. Возможно, по составленным портретам погибших смогут опознать родственники.

Напомним, Миус-фронт - оборонительный рубеж, который возвели немецкие войска на правом берегу реки Миус. Эту линию обороны Советская армия пыталась прорвать с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Именно в 1043 году наступление принесло результаты.

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