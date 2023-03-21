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НовостиОбщество21 марта 2023 14:50

Власти Ростова начали искать перевозчика для обслуживания семи автобусных маршрутов

Итоги конкурса подведут в апреле
Ангелина СКИБА
На линии должны выпускать машины с валидаторами и кондиционерами

На линии должны выпускать машины с валидаторами и кондиционерами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону начали искать подрядчика, который будет выполнять перевозки по семи городским автобусным маршрутам. Соответствующий тендер можно найти на сайте госзакупок.

Судя по опубликованной информации, исполнитель обязан взять под свою ответственность автобусные направления № 3, 3а, 7, 22, 28, 33, 90.

От будущего перевозчика требуют выпускать машины, оборудованные валидаторами, кондиционерами и системами видеонаблюдения. Рейсы должны быть подключены к спутниковой системе. Водители обязаны носить форменную одежду.

Добавим, конкурс был объявлен 20 марта, заявки планируют принимать до 5 апреля. Итоги подведут 12 апреля 2023 года. Заказчиком выступила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону.

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