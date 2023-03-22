На Ростовской АЭС начался капитальный ремонт энергоблока № 1

Работы на блоке начались в 2021 году и продлятся до 2030. Фото: ЯНСОН Оскар

На Ростовской АЭС начался плановый капремонт первого энергоблока. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

На энергоблоке планируются работы на основном оборудовании реакторной и турбинной установок. Также специалисты займутся ремонтом трех систем безопасности.

- Будет выполнен большой объем по модернизации оборудования в рамках программы продления срока эксплуатации энергоблока №1. Именно этим обусловлена плановая продолжительность ремонта сроком более двух месяцев, - поделился заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Объемные работы запланированы на комплексе электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки. Отметим, что работы на блоке начались в 2021 году и продлятся до 2030.

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