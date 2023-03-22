Губернатор Ростовской области поручил ускорить закупку 60 тракторов для опашки населенных пунктов

На эти цели выделят больше 234 млн рублей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Василий Голубев потребовал ускорить покупку 60 тракторов для опашки населенных пунктов. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. По его поручению на эти цели выделят больше 234 млн рублей из резервного фонда.

- Техника предусмотрена для опашки населенных пунктов, а пожароопасный сезон начинается уже в апреле, - добавил Губернатор.

Также он уделил внимание оперативности и донесения информации до населения. В каждом населенном пункте необходимо выбрать пожарного старшину, с которым можно всегда оперативно связаться в случае ЧС. Список необходимо предоставить до 20 апреля.

По информации министерства природных ресурсов и экологии, в регионе создана группировка сил и средств для ликвидации лесных пожаров, которая насчитывает больше трёх тысяч человек, свыше тысячи единиц техники и около семи тысяч единиц оборудования и инвентаря.

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