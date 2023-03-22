В Ростовской области на М-4 «Дон» из-за аварии с двумя фурами собралась пробка

Столкнулись грузовики Halo и MAN. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Днем 22 марта в Ростовской области, на М-4 «Дон», столкнулись два большегруза. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в районе хутора Русско-Прохоровского, под городом Зверево. Предварительно, около 11:30 47-летний водитель грузовика Halo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в MAN, который ехал впереди.

Люди после столкновения не пострадали, но сами машины получили механические повреждения. Добавим, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе дорожного происшествия еще сохраняется затор.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям: за рулем требуются внимание и осторожность. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения.

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