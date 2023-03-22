Губернатор Василий Голубев запретил строить «спичечные коробки» в старом аэропорту Ростова

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Василий Голубев запретил бессистемно застраивать территорию старого аэропорта Ростова-на-Дону. Соответствующее заявление глава региона озвучил на заседании в донском правительстве.

- Очень внимательно отношусь ко всему, что касается старого аэропорта Ростова. Известно, что будет масса требований по архитектурным решениям. Там не пойдут сарайчики или какие-то непонятные строения. Исключаются любые подходы в ключе «давайте строить, а потом разберемся». Нет, легче убрать того, кто так думает. Идеология освоения пространства должна решать проблемы жителей, - сказал Василий Голубев.

Глава региона также подчеркнул, что не в каждом городе-миллионнике под масштабное обновление отводят такую внушительную площадь.

Напомним, 367 га территории старого аэропорта Ростова-на-Дону собираются преобразить в рамках комплексного развития территорий. Пространство намерены застроить жилыми и офисными зданиями, культурными и социальными учреждениями.

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