Более ста человек заболели корью в Дагестане

Рост по сравнению с прошлым годом - более чем в 20 раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане медики фиксируют вспышку заболевания корью. С начала года установлено уже 104 человека. Больше всего заболевших выявили в Махачкале — 65. Об этом пишут наши коллеги из «КП — Ставрополь».

По данным Роспотребнадзора по региону, 92 заболевших — дети, шестеро — малыши до года. Заболеваемость по сравнению с прошлым годом выросла более чем в 20 раз — в 2022 году было выявлено всего пять случаев заражения.

Инфекционисты бьют тревогу: болеют преимущественно непривитые. Из 104 заболевших 101 человек ни разу не был привит от кори. Также в Роспотребнадзоре рассказали, что у половины пациентов диагноз подтвердили лабораторно, а у двоих детей дошло до осложнений — корьевой пневмонии и энцефалопатии.

Медики напоминают, что корь опасна вредом органам дыхания и ЦНС, а также осложнениями вплоть до смертельных, которые могут проявиться даже спустя десять лет после выздоровления.

Избежать заражения можно лишь благодаря вакцинации, которые проводятся по национальному календарю прививок. Первая делается ребенку в годик, а вторая в шесть лет. Взрослый человек, который не был привит вовремя, может получить прививку, обратившись в поликлинику по месту жительства.

Напомним, с начала года в Ростовской области зафиксировано три случая заболевания корью, один из которых привозной, на Кубани — 19. Единичные случаи регистрируются и в других регионах страны.

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