В Ростове убрали 22 незаконно установленных ларька. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 марта в Ростове были демонтированы 22 незаконно установленных ларька, сообщает пресс-служба администрации города.

В 10 из них велась продажа табачной продукции.

Всего в 2023 году освободили 41 муниципальный земельный участок.

Управление торговли и бытового обслуживания регулярно борется с торговлей в неустановленных местах. Только за три месяца текущего года составлено 589 протоколов.

Ранее власти предлагали бороться с незаконными ларьками установкой малых архитектурных форм. Однако тогда МАФы были установлены лишь по трем адресам - на площади Толстого, 8; улице Большой Садовой, 70 и улице Лелюшенко, 19б.

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