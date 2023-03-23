На Дону на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет направили полмиллиарда рублей

На Дону на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет направили полмиллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2023 году в Ростовской области Социальным фондом России работающим родителям направлено 497,6 миллионов рублей на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На сегодняшний день выплату получают более 22 тысяч женщин.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет оформляется одновременно с отпуском по уходу за ребенком. Фактически, государство компенсирует утраченный заработок одного из родителя, пока он занят уходом за ребенком в первые годы его жизни. Размер пособия равен 40% от среднего заработка родителя за последние два года.

Чтобы оформить ежемесячную выплату, надо предоставить работодателю заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, заявление о назначении пособия, копию свидетельства о рождении (усыновления) ребенка, копию свидетельства о рождении предыдущего ребенка (детей).

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