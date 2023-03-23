Матвеево-Курганский район Ростовской области отметил 100-летний юбилей

Матвеево-Курганский район отметил 100-летний юбилей. Фото: правительство Ростовской области Фото: Фото из соцсетей

Матвеево-Курганский район отметил 100-летний юбилей со дня основания, сообщается на сайте правительства региона.

Заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков отметил уникальность муниципалитета. В непростое для страны время район охранял исторические границы Дона. Поселку Матвеев Курган присвоено почетное звание "Рубеж воинской доблести".

Последние пять лет район держится на первых позициях в областном рейтинге деятельности органов местного самоуправления.

В 2022 году были открыты 15 "точек роста", закуплено новое медоборудование, капитально ремонтирован Ленинский дом культуры, благоустроено 6 общественных территорий.

Матвеево-Курганский район был основан в 1923 году. До 1933 года территория района входила в состав Таганрогского округа Северо-Кавказского края, до 1937 года - в состав Азово-Черноморского края, с сентября 1937 года входит в состав Ростовской области. Поселок Матвеев Курган основан в 1780 году.

Сегодня в составе Матвеево-Курганского района 80 населенных пунктов: 9 поселков, 22 села, 48 хуторов и 1 разъезд.

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