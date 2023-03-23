В Ростове устроивший аварию с тремя автомобилями водитель скрылся с места ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

22 марта в 13.50 в Ростове, в районе дома 28 В по улице Малиновского, произошла авария с тремя автомобилями, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2108», двигался по улице Малиновского в направлении проспекта Коммунистического, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении BMW под управлением 43-летнего водителя. После этого допустил столкновение с движущимся в попутном направлении Honda Civic под управлением 31-летнего водителя.

Водитель «восьмерки» скрылся с места ДТП.

В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Сейчас полицейские устанавливают все детали ДТП и ищут скрывшегося водителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аварию с двумя трамваями в Ростове прокомментировали сотрудники ГИБДД и прокуратуры

Дорожное происшествия зафиксировали днем в среду (подробности)