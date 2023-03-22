Аварию с двумя трамваями в Ростове прокомментировали сотрудники ГИБДД и прокуратуры

Буксируемый трамвай сошел с рельсового полотна. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону после аварии с двумя трамваями на Скачкова никто не пострадал. Повреждения получили только сами составы и стена частного дома, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Авария произошла около 15 часов 22 марта. Предварительно, «при буксировке на жесткой сцепке, буксируемый трамвай сошел с рельсового полотна и столкнулся с тянущим трамваем». После этого один из вагонов въехал в жилую постройку.

Случившимся уже заинтересовались в областной прокуратуре.

- Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в ведомстве.

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