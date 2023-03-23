В Ростове подрядчик областной инфекционной больницы потребовал от Минстроя 800 млн рублей

Спор подрядчика и властей рассмотрят в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области подрядчик строительства областной инфекционной больницы подал иск к Минстрою региона. Об этом со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда сообщает портал «Город N».

По данным издания, истец потребовал от властей выплатить 731,5 млн рублей долга, а также пеню в размере 62,2 млн рублей. Общая сумма составила 793,7 млн рублей. Финансовые требования включают стоимость основных и дополнительных работ, а также деньги за несвоевременную оплату заказа.

Предварительно, подрядчик недоволен тем, что ему якобы оплатили только часть работ. Обвинитель уверен, что выполнил все задачи в полном объеме, тогда как в процессе возведения объекта в проектную документацию неоднократно вносились изменения. Предварительное заседание по спорному делу назначили на 20 апреля 2023 года.

Добавим, ранее прошли суды по другим моментам, связанным с возведением больницы. В 2021 году подрядчик добился повышения платы, а также продлил сроки строительства. После этого, в 2022 году, Минстрой Дона не смог получить от исполнителя пеню в 35,5 млн рублей за задержку реализации проекта.

Напомним, областную инфекционную больницу ввели в эксплуатацию в декабре 2021 года.

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