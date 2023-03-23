В Ростовской области рассказали, ждать ли половодья весной 2023 года

Пик паводковой нагрузки возможен в апреле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весной 2023 года в малых реках Ростовской области не ожидается резких подъемов воды. Соответственно, не будет и половодья, но при этом сохранится опасность ветровых нагонов. Об этом сообщили в управлении МЧС России по донскому региону.

- Весенние максимумы ожидаются ниже средних многолетних отметок. Пик паводковой нагрузки возможен в апреле. Под особым контролем в этот период будут водоемы на севере области. Сохранится опасность ветровых нагонов. За последние годы подобные случаи участились в устье реки Дон и в акватории Таганрогского залива, - отметили в экстренном ведомстве.

Сейчас за обстановкой на реках следят оперативные группы и беспилотники.

- При возможном ухудшении обстановки есть возможность развернуть пункты временного размещения. Общая группировка сил и средств для реагирования на гидрологические угрозы составляет 9 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники, - сообщили в МЧС.

Добавим, по словам специалистов, подтопления населенных пунктов случаются из-за состояния водных объектов, гидротехнических сооружений, дренажных водостоков и ливневых каналов.

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