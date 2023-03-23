Специалисты Минздрава начали проверку в Донском инфекционном центре Ростова-на-Дону

Проверять будут информацию, которая поступила от дочери умершего пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области после жалобы проверят Донской инфекционный центр, который находится в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на официальный ответ Минздрава России сообщает портал 1rnd.ru.

- Департамент организации экстренной медицинской помощи просит провести проверку указанных в обращении сведений, - процитировали журналисты часть поступившего ответа федерального ведомства.

Инспекцию в медучреждении по требованию вышестоящей инстанции выполнят представители Минздрава Ростовской области. Проверять будут информацию, которая поступила от дочери одного из умерших пациентов.

Девушка заподозрила инфекционный центр в передаче личных данных ее отца в бюро ритуальных услуг. Кроме того, ростовчанка заявила, что врачи озвучили родственникам совсем не ту причину смерти, которую указали в документах. Также в адрес больницы поступили нарекания на методы ухода за пациентами.

Известно, что с этими же жалобами в марте 2023 года девушка уже обращалась и в правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове подрядчик областной инфекционной больницы потребовал от Минстроя 800 млн рублей

Финансовые требования включают стоимость основных и дополнительных работ (подробности)