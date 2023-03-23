Возгорание около ЖК «Прибрежный» в Батайске оказалось плановым выжиганием территории

Горение происходило под контролем пожарных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Возгорание около ЖК «Прибрежный» в Батайске было запланированным палом сухой растительности. Такой комментарий сегодня, 23 марта, поступил от пресс-службы управления МЧС России по Ростовской области.

- Выездов на пожары сегодня не было. В Батайске происходило плановое выжигание на площади в 1500 кв. метров. Эта работу уже завершена, - пояснили в экстренном ведомстве во второй половине дня.

Напомним, пламя в нескольких метрах от жилья первыми заметили местные жители. Люди сначала забеспокоились, а потом увидели пожарных, которые контролировали распространение огня.

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