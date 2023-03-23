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НовостиОбщество23 марта 2023 15:04

Онкоцентр в Ростове отмечает рост числа пациентов из новых регионов РФ

Более 50 пациентов из Донбасса прошли лечение в 2023 году
Полина ШЕВЧЕНКО
Онкоцентр в Ростове отмечает рост числа пациентов из новых регионов РФ.

Онкоцентр в Ростове отмечает рост числа пациентов из новых регионов РФ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В онкологическом центре Ростова отмечают рост числа пациентов из новых территорий России, сообщает пресс-служба медучреждения.

Только в текущем году прошли лечение более 50 пациентов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Еще 90 - получили консультативно-диагностическую помощь.

Отмечается, что в больнице нет специального отделения для лечения пациентов из новых территорий. Часть из них самостоятельно обращается в онкоцентр, часть – направляют врачи.

Кроме того, в феврале 2023 года специалисты ростовского онкоцентра совместно с коллегами из других медучреждений оказывали помощь людям на Донбассе. После рабочей поездки на лечение в Ростов приехали пациенты, которым было рекомендована высокотехнологичная медпомощь.

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