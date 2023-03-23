7В Таганроге к началу летнего сезона благоустроят городской пляж «Центральный»

Подрядчикам необходимо привести в порядок территорию пляжа и очистить ее от мусора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге к началу летнего сезона благоустроят городской пляж «Центральный». Об этом сообщили на сайте регионального правительства 23 марта.

Подрядчикам необходимо привести в порядок территорию пляжа и очистить ее от мусора. Также необходимо заменить оборудование и заняться подпорной стеной и подходов к пляжу. Как сообщили в администрации Таганрога — к началу июня пляж уже будет ждать гостей.

Отметим, что также планируется заняться реконструкцией лестницы Межлумяна на Комсомольском бульваре.

- Она была построена в 1967 году и сегодня требует реконструкции. В ближайшее время специалисты завершат ее обследование и приступят к разработке проектно-сметной документации, - сообщили в правительстве.

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