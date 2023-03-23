В Ростовской области рассматривают возможность строительства «сухого порта»

Сейчас данный проект активно рассматривается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области власти рассматривают возможность строительства «сухого порта». Об этом в ходе пресс-конференции 23 марта сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров. Сейчас данный проект активно рассматривается. Однако, расположение и срок его реализации пока не определены.

Виктор Гончаров отметил, что строительство порта поможет в реализации сельхозпродукции, так как сейчас области не хватает мощности для контейнерных перевозок. В проект планируется привлечь иностранных инвесторов и РЖД.

- Конечно, мы бы хотели сделать и вход, и выход сельскохозяйственной продукции через Ростовскую область. Для этого нужна организация работы таможни, складских помещений, контроль Россельхознадзора и других контролирующих органов. Таким образом мы сократили бы затраты на логистику, снизив цены на поставляемую продукцию, - поделился Виктор Гончаров.

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