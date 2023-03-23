Ростовскую серию шоу «Повара на колесах» покажут в апреле

Серию ТВ-шоу «Повара на колесах» о Ростове покажут на «Первом канале» в апреле. Фото: Мария Петрова Фото: Фото из соцсетей

Серию ТВ-шоу «Повара на колесах» о Ростове покажут на «Первом канале» в апреле, сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова. Съемки программы завершились вчера.

Суть шоу заключается в том, что известные шеф-повара ездят по городам России, знакомятся с достопримечательностями и кухней, а затем готовят блюда из местных продуктов в своем фуд-траке. Ими они угощают жителей.

В Ростове фургон припарковался в парке Левобережном.

После того, как блюда были приготовлены, их предложили попробовать ростовчанам. Каждый подходил к окошку, брал оба блюда и шел к столику, чтобы оценить угощения.

На суд горожан представили борщ с морской капустой и жареные ребрышки с огурцами, маринованными в бурбоне.

Ростов стал 25 городом в маршруте «Поваров на колесах».

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